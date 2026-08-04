«Оплата по счетчику»: старшая по дому в Мелитополе перекрыла бесплатный кран для жителей

В Мелитополе Запорожской области разгорается скандал: житель дома № 9 на улице Героев Сталинграда зафиксировал на видео, как старшая по дому предлагает продавать питьевую воду из поливочного крана по «тарифу» 1 рубль за 1 литр. При этом городская администрация официально утвердила данный адрес как точку бесплатного набора воды для горожан, страдающих от двухнедельного отключения водоснабжения, пишет Блокнот Запорожье.