«Оплата по счетчику»: старшая по дому в Мелитополе перекрыла бесплатный кран для жителей
В Мелитополе старшая по дому стала продавать бесплатную воду во время отключения
В Мелитополе Запорожской области разгорается скандал: житель дома № 9 на улице Героев Сталинграда зафиксировал на видео, как старшая по дому предлагает продавать питьевую воду из поливочного крана по «тарифу» 1 рубль за 1 литр. При этом городская администрация официально утвердила данный адрес как точку бесплатного набора воды для горожан, страдающих от двухнедельного отключения водоснабжения, пишет Блокнот Запорожье.
- Суть проблемы: В городе уже две недели отсутствует стабильное водоснабжение. Администрация Мелитополя опубликовала официальный перечень адресов с поливочными кранами, где жители могут бесплатно набрать воду, включая дом № 9 на ул. Героев Сталинграда.
- Спекулятивные требования: Старшая по дому заявила жителю, что за воду необходимо платить 1 рубль за литр, аргументируя это затратами на закупку 25 метров труб и установку счетчика.
- Реакция горожан: Автор видеозаписи выразил возмущение спекуляцией в кризисных условиях и направил видеодоказательства в СМИ («Блокнот») с призывом к городским властям принять меры в отношении самоуправства.