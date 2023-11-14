«Слизистая отекла и воспалена»: выяснилось, почему некоторые люди чихают 10 раз подряд

Чихание является верным спутником массы заболеваний, а потому не является чем-то необычным для большинства людей. Однако бывают и странные случаи, например, когда человек чихает много раз подряд.

Врач общей практики Мария Беляева объяснила нам, почему защитный рефлекс организма может срабатывать несколько раз.

Особенности организма

«Чихание — это реакция организма на раздражитель в верхних дыхательных путях. В зависимости от особенностей организма, чихание может быть как однократным, так и многократным, обычно 2-3 раза», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чихание же 10 и более раз подряд, добавила эксперт, может говорить о том, что раздражитель в полости носа не выводится.

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Чем вызвано

«Это может быть при хроническом рините, когда слизистая оболочка носовых раковин отекла и воспалена. Также такое состояние может наблюдаться при аллергии, например, сезонной, на пыль или на домашних животных, а иногда на химические вещества», — отметила Беляева.

Если чихание не останавливается и длится 10 раз и более, подчеркнула терапевт, желательно обратиться к врачу для установления причин.

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