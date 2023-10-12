Не отсасывайте яд и не прикладывайте чеснок: популярные способы самолечения оказались опасны для здоровья

Многие люди, столкнувшись с заболеваниями, стараются обойтись без помощи врачей — кто-то не хочет стоять в очереди к специалисту, кто-то преодолевать путь в ослабленном состоянии. Такие граждане находят выход в самолечении, но этим они ставят под угрозу собственное здоровье.

Врач общей практики Мария Беляева назвала самые популярные варианты самолечения, которых лучше избегать. В противном случае организму может быть нанесен вред.

«Самый распространенный случай опасного самолечения — бесконтрольное назначение лекарственных препаратов. В первую очередь антибиотиков — несмотря на то, что официально они продаются только по рецепту, люди умудряются принимать их без консультации специалиста. Это может привести к появлению штаммов бактерий, устойчивых к антибактериальным препаратам, а также серьезно навредить организму», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По той же причине, добавила собеседница, вредно злоупотребление противовирусными препаратами.

«При зубной боли категорически нельзя прикладывать к слизистой обезболивающие таблетки, чеснок и прочее. Это чревато сильными ожогами, а также осложнениями уже имеющегося заболевания», — отметила Беляева.

Также довольно распространенное заблуждение касается помощи при укусах змей. По словам врача, в таких случаях нужно воздержаться от отсасывания яда, так как неопытный человек может отравиться сам. А наложение жгута на конечность провоцирует гангрену и увеличивает риск летального исхода.

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