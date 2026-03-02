«Смартфон в спальне — убийца отдыха». Врач объяснила, как просмотр сериалов лишает нас сил

Врач-сомнолог Карема Магомедова из Дагестанского государственного медицинского университета в интервью РИА Новости рассказала о пагубном влиянии цифровых привычек на ночной отдых.

По словам специалиста, активное использование электронных устройств и погружение в информационный контент непосредственно перед сном приводят к перевозбуждению нервной системы, что провоцирует проблемы с засыпанием и делает сон поверхностным и прерывистым.

Эксперт объяснила, что вред исходит не только от свечения экранов.

«Помимо того, что синий свет гаджетов подавляет выработку мелатонина (гормон, играющий ключевую роль в регуляции цикла сна и бодрствования – ред.), контент вызывает эмоциональное и когнитивное возбуждение», — отметила она.

Эксперт также добавила, что именно это сочетание физиологических и психологических факторов создает серьезные препятствия для полноценного ночного отдыха. Чтобы создать идеальные условия для засыпания, Магомедова советует оградить себя от информационного шума. В число рекомендаций входит не только отказ от просмотра сериалов и лент соцсетей, но и ограничение интенсивного общения в вечерние часы.

Ранее сомнолог Магомедова сообщила о том, что 20 минут дневного сна повышают умственную деятельность.