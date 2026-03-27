Смерть 24-летней роженицы и младенца в Усть-Камчатске: следствие возбудило уголовное дело

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в перинатальном отделении. Как сообщили в региональном следственном комитете, информация о происшествии поступила 26 марта.

Трагедия произошла в Усть-Камчатской районной больнице. Летальный исход роженицы и новорожденного наступил непосредственно во время проведения оперативного вмешательства. Согласно данным министерства здравоохранения, 24-летняя беременная пациентка была госпитализирована с кровотечением на сроке 25 недель.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю инициировали уголовное производство по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Сотрудники ведомства устанавливают все детали случившегося и занимаются сбором доказательной базы. В рамках расследования будет назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная определить точные причины гибели женщины и ребенка, а также дать правовую оценку действиям персонала медицинского учреждения.

