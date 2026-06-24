Смертельная инфекция из Таиланда: инфекционист рассказала, как россиянка подхватила мелиоидоз

Тропическая инфекция, о которой в России прежде знали лишь по учебникам по эпидемиологии, неожиданно напомнила о себе вполне реальным случаем. На днях стало известно, что у россиянки, вернувшейся из отпуска в Таиланде, диагностирован мелиоидоз. Женщина провела отдых активно: посещала экскурсии и даже побывала на ферме со слонами. Именно контакт с окружающей средой в тех краях, по всей видимости, сыграл роковую роль — сейчас пациентка госпитализирована, и врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, чтобы понять, насколько серьезна угроза, стоит разобраться в природе этой болезни. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что возбудителем является бактерия Burkholderia pseudomallei, которая обитает в почве и воде тропических регионов. В отличие от многих вирусов, она не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, а попадает в организм исключительно через микроповреждения кожи, слизистые или при вдыхании зараженной пыли. Поэтому местом заражения действительно могла стать зона выгула животных или просто прогулка по влажной земле. Инфекция коварна многоликостью: она может маскироваться под тяжелую пневмонию с кровохарканьем, вызывать острый сепсис с температурой и болями в животе, либо проявляться в виде множественных кожных язв. Опасность в том, что старт заболевания легко спутать с обычным гриппом, но при легочной или септической форме счет идет на часы — стремительно развиваются абсцессы и дыхательная недостаточность.

По мнению медика, особенно стоит насторожиться людям из группы риска: тем, у кого есть сахарный диабет, хронические болезни легких, печени или онкология. Для них инфекция представляет наибольшую летальную опасность. Однако паниковать относительно эпидемии в России не стоит — климат нашей страны не является естественной средой обитания этой бактерии, а значит, широкого распространения быть не может. Речь идет исключительно о «завозных» единичных случаях среди туристов.

Главный вывод для путешественников — строгая гигиена и бдительность. Мескина настоятельно рекомендовала на отдыхе в Юго-Восточной Азии не пренебрегать обувью, не сидеть на голом песке и не купаться в пресных водоемах, а любые царапины герметично заклеивать пластырем. Если же подозрение подтвердится, то пациента экстренно госпитализируют и назначат курс мощных антибиотиков. Лечение будет долгим, ведь для полного выведения бактерии из организма иногда требуется до полугода терапии, но при своевременной диагностике исход благоприятный. Этот случай стал серьезным напоминанием: тропики любят не только романтику, но и требуют предельной осторожности.

Ранее сообщалось, что после отпуска в Таиланде россиянка оказалась в больнице с редкой инфекцией.