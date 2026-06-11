«Смертельная опасность на градуснике». Онищенко предупредил о риске тромбов и теплового удара из-за жары
Академик Онищенко назвал три правила защиты от жары
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости рассказал, как снизить риски для здоровья в жаркую погоду. По его словам, меры предосторожности необходимы даже людям, у которых нет хронических заболеваний.
«Беречься от жары надо даже здоровому человеку. Начиная с 11 и до 18 часов не надо быть на открытом воздухе, не надо быть под прямым солнцем. Следует одеваться в светлую одежду, обязательно соблюдать питьевой режим, потому что человек потеет, влага уходит, кровь сгущается и возникают очень серьезные осложнения здоровья», — заявил Онищенко.
Специалист также рекомендовал сократить физические нагрузки и отдавать предпочтение более легкой пище. Кроме того, он предупредил об осторожном обращении с кондиционерами: из-за неправильно выставленного температурного режима многие люди простужаются.
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