«Смертельная опасность на градуснике». Онищенко предупредил о риске тромбов и теплового удара из-за жары

«Беречься от жары надо даже здоровому человеку. Начиная с 11 и до 18 часов не надо быть на открытом воздухе, не надо быть под прямым солнцем. Следует одеваться в светлую одежду, обязательно соблюдать питьевой режим, потому что человек потеет, влага уходит, кровь сгущается и возникают очень серьезные осложнения здоровья», — заявил Онищенко.