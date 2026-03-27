«Смертельный коктейль для глаз». Врач предупредила о риске слепоты из-за курения и алкоголя

Злоупотребление спиртным и курение напрямую угрожают здоровью глаз, сообщила в интервью РИА Новости офтальмолог Патимат Садуева. По словам врача, пагубные привычки способны спровоцировать тяжелые заболевания, результатом которых может стать потеря зрения.

«Токсические вещества из алкоголя и сигарет нарушают обмен веществ, раздражают глазную поверхность. Выраженность воздействий бывает разной: от сухости, дискомфорта и размытости картинки до критического снижения зрения и слепоты», — объяснила специалист.

Она добавила, что негативные изменения в глазах наступают не мгновенно. Врач подчеркнула, что существует так называемый накопительный эффект: проблемы со зрением дадут о себе знать спустя некоторое время, если не отказаться от вредных привычек.

Ранее окулист Баласанян сообщила, что стресс и скачки давления понижают уровень зрения.