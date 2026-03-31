Врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов в беседе с « Чемпионатом » подробно описал, как распознать клещевой энцефалит на ранних стадиях и почему заболевание часто остается недиагностированным.

Специалист пояснил, что классическое течение болезни проходит две фазы. На первом этапе у пациента появляются симптомы, напоминающие обычный грипп: общая слабость, повышение температуры, ломота в теле и головная боль. Затем состояние может временно улучшиться — человек ошибочно решает, что выздоровел. Однако через несколько дней у части больных наступает вторая, гораздо более опасная фаза — поражение центральной нервной системы. Она проявляется сильной головной болью, рвотой, ригидностью (непроизвольным напряжением) мышц шеи, слабостью в конечностях и даже нарушениями сознания.

В тяжелых случаях вирус атакует ствол мозга и спинной мозг, что может привести к стойким параличам и летальному исходу. При этом, по словам врача, у значительной части людей, особенно у тех, кто прошел вакцинацию, болезнь может протекать легче — либо ограничиваться только первой «гриппозной» волной. В таких ситуациях клещевой энцефалит зачастую остается нераспознанным, что повышает риск осложнений при повторных укусах.