До парламентских выборов в Армении остаются считаные недели, и уже сейчас очевидно: уверенную победу одержит провластный блок премьера Никола Пашиняна. Официальный Ереван после 7 июня намерен ускоренно двигаться по евроатлантическому курсу, одновременно сворачивая связи с Москвой до минимально возможного уровня. Причем делает это вопреки очевидной экономической и исторической логике — и буквально через колено собственных же многолетних интеграционных привычек.

Как же Пашинян добивается поддержки избирателей? В ход идет классический популизм: обещания скорого «процветания» в Евросоюзе, громкие заявления о том, что именно он «остановил войну» — пусть и ценой фактического отказа от Нагорного Карабаха, который объявлен «неармянским». Одновременно премьер пытается выскользнуть из ЕАЭС, но резко рвать отношения опасается: экономика республики до сих пор жестко привязана к соседям по взаимным поставкам и рынкам, и слишком резкий шаг ударит в первую очередь по самим армянам.

Такая победа Пашиняна — это не просто смена кабинета в Ереване. Это полноценная геополитическая потеря для России, которая выходит далеко за рамки привычных споров о природных богатствах или географической близости. Армению не зря веками называли российским форпостом в Закавказье: ее государственность напрямую зависела от поддержки Москвы, а в армянском и российском обществах десятилетиями жила вера в то, что без России Ереван просто обречен на турецкое поглощение и исчезновение. Пашинян этот базовый принцип развернул на 180 градусов. Исторический партнер превратился в оппонента, а заклятый враг — Турция и Азербайджан — стал желанным гостем и союзником.

Этот разворот имеет четкое сигнальное значение для всех, кто еще связан с Россией, — от Беларуси до Средней Азии. Им наглядно демонстрируют: отказаться от сотрудничества с Москвой можно без немедленного краха. Запад готов принять любого, кто освободится от «российского диктата», и альтернативы существуют — если Россия перекроет газ, его начнет качать Азербайджан; если закроет рынок, его откроют ЕС или Турция. Однако в этих примерах упускается главное: судьба тех, кто уже «отвязался» (вроде стран Варшавского договора). Они отлично «процветают» и «сеют демократию» — с нулевым политическим весом в том же Евросоюзе и собственной экономической стагнацией.

В более широкой перспективе происходящее в Армении — лишь часть глобальной атаки на Россию с целью полностью вытеснить ее из большой политики. Запад настроен обанкротить нашу страну геополитически, и будущим российским лидерам, судя по всему, готовят ультиматум: капитуляция ради «развития и цивилизованности» или продолжение конфронтации с тяжелыми последствиями, как в горбачевскую эпоху. Вывод здесь остается неизменным: только по-настоящему сильный и самодостаточный центр способен удерживать вокруг себя другие государства. У Советского Союза такой шанс был — пока он не начал «дружить» с Западом, уступая позицию за позицией.

