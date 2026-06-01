Горячую воду не отключат: ЦК по энергетике сделал неожиданный подарок петербуржцам в июне
Смольный скорректировал график летних коммунальных работ в северной столице. Городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению официально объявил о временном запрете на плановые испытания трубопроводов и отключение горячей воды на время проведения Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.
Пауза в графике ЖКХ: безопасность жителей и гостей города
По официальной информации пресс-службы комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, в мегаполисе вводится временный мораторий на проведение любых плановых гидравлических испытаний тепловых сетей. Ограничительные меры будут действовать в период с 1 по 5 июня 2026 года.
Профильное ведомство подчеркивает, что данное решение является стратегическим и направлено на обеспечение максимального уровня общественной безопасности, а также поддержание бытового комфорта жителей и многочисленных делегатов форума. Введение технологической паузы позволяет исключить риски возникновения коммунальных аварий, прорывов трубопроводов с выходом теплоносителя на поверхность и размывов дорожного полотна на основных транспортных маршрутах города в пиковые дни нагрузки.
ПМЭФ-2026: прагматичный диалог и масштабная программа
Петербургский международный экономический форум в текущем году официально стартует 3 июня и продлится до 6 июня включительно. Организатором крупнейшего делового события традиционно выступает Фонд Росконгресс, а статус генерального информационного партнера закреплен за государственным агентством ТАСС.
В 2026 году главной сквозной темой для дискуссий выбрана концепция «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Экспертные сессии, круглые столы и панельные дискуссии будут полностью посвящены механизмам формирования новой модели глобального развития в условиях масштабной структурной трансформации всей мировой экономики.
Деловая и сопутствующая повестка форума в этом сезоне отличается высокой плотностью и включает в себя несколько специализированных треков:
- Форум МСП: Площадка для выработки мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
- Форум креативных индустрий: Обсуждение развития креативного сектора экономики и интеллектуальной собственности.
- Международный молодежный форум «День будущего»: Дискуссии молодых ученых, политиков и предпринимателей о долгосрочных стратегиях развития.
- Форум «Лекарственная безопасность»: Профильное мероприятие по вопросам фармацевтической независимости и биотехнологий.
Традиционно для участников предусмотрена обширная внекулуарная активность. Культурный блок будет представлен масштабным городским фестивалем «Петербургские сезоны», а приверженцы здорового образа жизни смогут принять участие в традиционных Спортивных играх ПМЭФ.