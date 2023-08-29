Сочетал таблетки с алкоголем: мужчину в тяжелом состоянии спасли врачи в Сергиевом Посаде

Пятидесятидвухлетнего мужчину в тяжелом состоянии после сочетания таблеток для потенции с алкоголем доставили в Сергиево-Посадскую больницу. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Выяснилось, что недавно мужчина сыграл свадьбу, после чего стал активно принимать препараты, улучшающие эректильную функцию. Однако при этом он не отказывал себе в алкоголе. Врачи провели обследование, которое диагностировало у пациента алкогольную интоксикацию, при этом был высокий риск поражения печени и нарушения функций почек.

Заведующая терапевтическим отделением № 2 Марина Козлова рассказала, что пациенту была назначена инфузионная, детоксикационная и гастропротективная терапия. Через 30 минут мужчина пришел в сознание, функции организма стабилизировались, давление пришло в норму.

К счастью, в настоящий момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан под наблюдение врача-уролога.

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