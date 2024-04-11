«Согнать отеки и улучшить тон кожи»: диетолог раскрыла секрет похудения с помощью шашлыка

Шашлыки стали уже традиционным блюдом для большинства россиян в период майских праздников. Однако мало кто знает, что с помощью жареного мяса можно даже похудеть.

Как рассказала диетолог Владислава Подымникова, мясо, приготовленное на мангале, помогает согнать отеки и привести себя в форму.

«В мясе содержится самое большое количество белка, поэтому им можно быстро наесться. А значит, худеющие, скорее всего, не превысят ежедневную норму калорий», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Диетолог уточнила: лучше всего для шашлыка брать курицу или говядину, в которых меньше всего жира. Также внимание стоит обратить на маринад для мяса.

«Никакого майонеза или сметаны, только греческий йогурт или ягоды. Мясо, зажаренное в ягодном соке, помогает согнать отеки и улучшить тон кожи», — подчеркнула Подымникова.

Несмотря на всю пользу шашлыка, с ним нельзя перебарщивать. Так, в день можно съедать до килограмма сочного мяса с мангала, отметила эксперт. Иначе человек может столкнуться с белковым отравлением.

«Если вы очень хотите съесть больше мяса, то добавьте к нему свежие овощи и пейте много воды», — посоветовала собеседница.

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