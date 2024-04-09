«Больше вреда, чем пользы»: выяснилось, какое количество бананов опасно для здоровья

Известно, что бананы помогают нормализовать пищеварение и улучшить качество кожи. Однако выяснилось, что их нельзя есть больше двух в день — иначе возможны неприятные последствия.

Из-за переедания бананов на весах могут прибавиться килограммы. Но это еще не все.

«Хотя бананы и богаты калием и фосфором, в больших количествах они принесут больше вреда, чем пользы. Если съесть их много, то у человека могут начаться колики, возникнет вздутие живота», — отметила в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» диетолог Владислава Подымникова.

Эксперт уточнила, что допустимая норма для взрослого человека — два банана в день. Если же человек худеет, то лучше съедать не больше одного этого фрукта ежедневно.

«В одном банане примерно 200 калорий и 12 граммов сахара, из-за чего очень легко превысить дневную норму рациона всего за один перекус», — подчеркнула Подымникова.

Диетолог отметила, что лучше всего есть бананы вместе с яблоками и греческим йогуртом.

«Тогда удастся избежать негативного влияния фрукта и извлечь из него только пользу», — подытожила эксперт.

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