Согреться без вреда: нутрициолог предложила альтернативу глинтвейну

Зимний холод многим диктует желание согреться с помощью горячительных напитков, но нутрициолог Ирина Шиманская в интервью радио Sputnik предлагает гораздо более безопасную и мудрую альтернативу. По законам восточной медицины, истинное тепло приходит не от градусов алкоголя, а от правильно подобранных специй, которые запускают внутренние механизмы обогрева организма без ущерба для здоровья.

По ее словам, вместо традиционного глинтвейна эксперт советует обратить внимание на пряный чай с кардамоном и бадьяном. Этот напиток работает деликатно: улучшает кровообращение, снимает нервное напряжение и, что особенно актуально после новогодних праздников, снижает тягу к сладкому. Готовится он проще пареной репы — достаточно настоять специи в теплой воде и добавить дольку лимона, получив мягкое согревающее средство, которое не ударит по печени и не вызовет резких перепадов энергии.

Для тех, кто скучает по богатым вкусам праздничных коктейлей, Шиманская предлагает яблочный сидр со специями. Натуральный яблочный сок в компании с корицей, гвоздикой и имбирем создает иллюзию алкогольного пиршества, но при этом остается легким напитком, который бережно поддерживает пищеварение. А завершить холодный вечер идеально помогает какао с корицей и кардамоном — это не просто детское лакомство, а мощный антистресс-коктейль, дающий ощущение сытости и безопасности, словно теплый плед в кружке.

По ее мнению, согреваться можно по-разному, и выбор в пользу специй вместо спиртного — это инвестиция в собственное самочувствие. Такие напитки не обжигают изнутри, а мягко поддерживают организм, помогая ему сохранять энергию и встречать весну без последствий в виде отеков и упадка сил.

