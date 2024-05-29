Сохранили репродуктивную функцию: Бронницкие хирурги удалили пациентке 14 миоматозных узлов

Двадцативосьмилетняя девушка обратилась в Бронницкую больницу с жалобами на ноющие боли в животе, размер которого достигал семимесячной беременности. Проведенная диагностика выявила у нее множественные миоматозные узлы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что пациентка знала об узлах, однако боялась их удалять, думая, что само собой все разрешится. Тем не менее, врачам удалось уговорить ее на проведение оперативного вмешательства.

«В результате операции мы удалили 14 миоматозных узлов. Размер самого большого достигал 8 см. В моей практике это первый такой случай, учитывая, что у пациентки до этого еще не было беременностей. Сложность при удалении узлов заключалась в том, что они располагались очень близко к сосудам, и важно было в процессе не допустить кровотечения», — рассказал врач акушер-гинеколог Николай Арушанян.

Примечательно, что врачи приложили все усилия для того, чтобы сохранить девушке матку и ее репродуктивную функцию, а также проходимость маточных труб, чтобы она в дальнейшем смогла забеременеть, выносить и родить малыша. Операция длилась около двух часов. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.