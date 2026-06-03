«Сохраним жизнь»: 190 женщин передумали делать аборт благодаря проекту в Крыму

В прошлом году в Крыму завершилась история, которую сложно измерить только сухими цифрами, но они все равно впечатляют. Социальный проект с говорящим названием «Сохраним жизнь» помог избежать прерывания беременности в 190 случаях. Это не просто статистика отчета, а 190 конкретных ситуаций, когда женщина, уже пришедшая на аборт, в итоге передумала. Рассказала об этом в эфире « Крым 24 » председатель местного отделения «Союза женщин России» Нонна Бахарева.

По ее словам, суть проекта упирается в момент, когда женщина оказывается перед самым сложным выбором в своей жизни. Целевая аудитория здесь — не абстрактные «будущие мамы», а те, кто уже переступил порог кабинета доабортного консультирования с твердым намерением прервать беременность. Именно с этими посетительницами и работали специалисты, и именно их удалось переубедить — не угрозами, а, видимо, фактами и поддержкой. Важно, что проект не висел в воздухе: его запустили с благословения местных Минздрава и Минтруда, а сотрудников предварительно обучили. Эти люди знают не только психологию, но и всю механику госпомощи — какие выплаты, льготы и гарантии положены женщине, если она решит родить.

Эксперт добавила, что организаторы не ограничились разговорами. В дело включилась благотворительная организация «Материнское счастье», которая предоставила реальный социальный пакет: кризисный дом для временного проживания и набор необходимых услуг. То есть женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации без крыши над головой или поддержки близких, предложили не только совет, но и безопасное место с возможностью передышки. Итог, по сути, лежит на поверхности: 190 сохраненных беременностей — это не только победа конкретных женщин над своими страхами, но и индикатор того, что система доабортного консультирования, если ее правильно настроить и дать ей ресурсы, действительно работает. И работает довольно эффективно.

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