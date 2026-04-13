В Ярославле резко сократили аборты в частных клиниках

В Ярославле частные медицинские центры один за другим прекращают оказывать услуги по искусственному прерыванию беременности. Причиной стало вступление в силу в конце 2025 года нового приказа Минздрава РФ № 747н, который кардинально ужесточил требования к клиникам, проводящим аборты. Если раньше в городе такую процедуру выполняли около 45 учреждений, то теперь их осталось не более четырех.

Согласно обновленным правилам, для проведения аборта недостаточно просто иметь лицензию. Клиника обязана располагать собственной операционной, обеспечивать круглосуточное присутствие врача-анестезиолога-реаниматолога и работать в режиме дневного или круглосуточного стационара. Как заявил на круглом столе в Госдуме главврач Новгородского областного перинатального центра Александр Андриенко, подобные ограничения фактически исключают возможность делать аборты в амбулаторных условиях. По его оценке, от 70 до 80 процентов частных медицинских организаций должны оказаться «за бортом».

Эти прогнозы уже сбываются в Ярославской области. В медицинском центре «Частная клиника» пояснили, что отказались от услуги с января, хотя ранее в полном объеме проводили как хирургическое, так и медикаментозное прерывание беременности на сроке до 12 недель. Теперь учреждение выполняет лишь вмешательства по поводу неразвивающихся беременностей и иные гинекологические операции. В региональном Минздраве напоминают, что сделать аборт по желанию женщины до 12 недель по-прежнему можно бесплатно по полису ОМС в государственных больницах, где перед процедурой предусмотрено обязательное психологическое консультирование и «время тишины» от 48 часов до семи дней в зависимости от срока. Стоимость же услуги в оставшихся частных клиниках Ярославля варьируется от 2250 до 20 000 рублей.