Сокращает риск инвалидности в три раза: 703 нижегородца с производственными травмами прошли реабилитацию в 2026 году

С начала 2026 года санаторно-курортную реабилитацию уже прошли 703 жителя Нижегородской области, чье здоровье пострадало в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Но на этом поддержка не заканчивается: до конца года ведомство планирует отправить на восстановление еще 549 человек. Эти цифры озвучили в региональном отделении Социального фонда России, подчеркнув, что программа действует в рамках обязательного социального страхования. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Главное, что делает эту меру доступной, — полное финансовое покрытие. Государство не только приобретает путевки, но и компенсирует дорогу до места лечения и обратно. Чтобы получить направление, достаточно подать электронное заявление через портал «Госуслуги» или лично посетить клиентскую службу Соцфонда. Для восстановления задействована сеть из 12 профильных реабилитационных центров, разбросанных по разным регионам России, — это позволяет подобрать оптимальные климатические и медицинские условия.

Стандартная программа рассчитана на 21 день, однако для пациентов с тяжелыми повреждениями позвоночника курс продлевают ровно вдвое — до 42 суток. И что особенно важно для работающих граждан: на все это время им предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, так что финансовые потери исключены. В центрах занимаются не только травмами опорно-двигательного аппарата и последствиями переломов, но и сложными черепно-мозговыми повреждениями, а также другими патологиями, спровоцированными вредными условиями труда.

Эффективность такого подхода подтверждает управляющая отделением СФР по региону Арина Садулина: по ее словам, своевременная санаторная реабилитация сокращает сроки временной нетрудоспособности в полтора-два раза, а вероятность оформления инвалидности снижает в три раза. Это не просто медицинская процедура, а реальный шанс вернуть человека к полноценной жизни и профессиональной деятельности. Нижегородцы направляются в центры Московской, Владимирской, Кировской, Тюменской, Волгоградской и Астраханской областей, а также в Анапу и другие курортные зоны, что дает возможность сочетать лечение с благотворным влиянием местного климата.

Ранее сообщалось, что эффективность реабилитации детей в Рязанской области достигла 95%.