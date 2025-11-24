«Сократите питание на 30% и проживете дольше на 20%»: онколог раскрыл шокирующую формулу долголетия

Сокращение обычного объема потребляемой пищи на 30% может привести к росту продолжительности жизни на 20%. Об этом в интервью изданию 20minutos рассказал врач-онколог Сильвио Гараттини.

Специалист рекомендует придерживаться принципа, известного еще от старших поколений — вставать из-за обеденного стола с легким ощущением голода.

При этом медик уточнил, что речь не идет о необходимости соблюдения строгого голодания. Проведенные научные исследования не выявили существенной разницы в показателях здоровья между теми, кто питается свободно, и теми, кто практикует 12-часовые перерывы между приемами пищи.

Кроме пищевых ограничений, Гараттини выделил другие важные аспекты здорового образа жизни. Он рекомендует ежедневно совершать пешие прогулки в быстром темпе на дистанцию не менее 5 км.

Не менее значимым фактором специалист называет сбалансированный рацион питания. Особое значение имеет тот факт, что начинать соблюдать эти принципы никогда не поздно — даже в 80-летнем возрасте переход к здоровым привычкам может принести ощутимую пользу.

