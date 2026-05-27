В Государственной думе завершилось рассмотрение резонансного законопроекта. Во втором и сразу в третьем, окончательном чтении депутаты одобрили документ, который вводит уголовную статью за изготовление и распространение фальшивых справок об отсутствии у человека заболеваний, способных навредить окружающим, сообщило РИА Новости.

Авторский коллектив, как уточняется, возглавили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер, председатель комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также руководители думских фракций.

За подлог или применение поддельного документа, подтверждающего, что гражданин не страдает недугом, представляющим угрозу для социума, виновному грозит до четырех лет тюремного заключения. Помимо этого, суд вправе назначить штраф величиной до 1 млн руб.

Если же речь идет о фальшивке, касающейся отсутствия инфекционного заболевания, санкции окажутся серьезнее. Максимальный срок лишения свободы в таком случае увеличивается до пяти лет, а штрафная сумма возрастает до 1,5 млн руб.

Для отягощенных обстоятельств законом предусмотрены отдельные, более суровые рамки. К примеру, когда преступление было совершено через интернет, с задействованием служебного статуса, по предварительному сговору нескольких лиц или с целью скрыть другое правонарушение, то наказание ужесточается. Лишиться свободы можно будет на срок до шести лет, а штраф составит от 1 до 2 млн руб.

Самые жесткие меры ожидают тех, кто действовал в рамках организованного преступного сообщества. А также тех, чьи противоправные действия привели к массовому инфицированию людей либо иным катастрофическим последствиям. Им грозит тюремное заключение до восьми лет плюс денежное взыскание до 3 млн руб.

