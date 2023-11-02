Сомнолог Бузунов определил способ легче просыпаться в осенний сезон

Уменьшение световой продолжительности дня нередко является причиной того, что человеку трудно просыпаться даже в привычное для него время. По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, причиной такой ситуации является смещение циркадных ритмов к зиме. Об этом сообщает радио Sputnik.