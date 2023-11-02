Сомнолог Бузунов определил способ легче просыпаться в осенний сезон
Фото: [©Сергей Гунеев/РИА Новости]
Уменьшение световой продолжительности дня нередко является причиной того, что человеку трудно просыпаться даже в привычное для него время. По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, причиной такой ситуации является смещение циркадных ритмов к зиме. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что человек имеет возможность самостоятельно корректировать собственный циркадный ритм.
По мнению медика, можно использовать искусственное освещение с целью смещения циркадных ритмов путем обмана организма.
Он отметил, что также положительное влияние оказывают светобудильники, которые имитируют рассвет, или светотерапия.