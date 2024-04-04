Сомнолог Черкасова пояснила последствия избытка витамина D
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Питание человека оказывает сильное влияние на его сон. По словам сомнолога Софии Черкасовой, перед сном важно отказаться от добавок стимулирующего действия растительного происхождения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что гинкго билоба, гуарана, аралия, заманиха, элеутерококк, женьшень. Которые встречаются в компонентах различных составов, могут отрицательно сказаться на комфортном отходе ко сну.
По мнению эксперта, также многие замечают, что большие дозы витамина С могут вызывать плохое засыпание.
Она подчеркнула, что избыток ряда витаминов может оказаться токсичным. Так, витамин D может вызвать бессонницу, а также повышение артериального давления с головной болью.