Сомнолог Черкасова пояснила последствия избытка витамина D

Питание человека оказывает сильное влияние на его сон. По словам сомнолога Софии Черкасовой, перед сном важно отказаться от добавок стимулирующего действия растительного происхождения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что гинкго билоба, гуарана, аралия, заманиха, элеутерококк, женьшень. Которые встречаются в компонентах различных составов, могут отрицательно сказаться на комфортном отходе ко сну.

По мнению эксперта, также многие замечают, что большие дозы витамина С могут вызывать плохое засыпание.

Она подчеркнула, что избыток ряда витаминов может оказаться токсичным. Так, витамин D может вызвать бессонницу, а также повышение артериального давления с головной болью.