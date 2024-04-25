Сомнолог Ковальзон назвал причины прерывания сна среди ночи

Пробуждение среди ночи может быть проблемой, знакомой многим из нас. Это нередко может вызывать беспокойство, раздражение и негативно сказаться на общем физическом и эмоциональном благополучии. Сомнолог Владимир Ковальзон перечислил причины данного явления и способы борьбы с ним. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в этом явлении нет ничего страшного, и оно достаточно распространено. При этом употреблять снотворные средства в данном случае нельзя, поскольку среди ночи их принимать не надо, а просто стоит почитать, походить, и сон придет сам.

Специалист добавил, что такие «подрывы» могут быть связаны с пересыпом, то есть человек просыпается и не понимает, что он уже выспался. Прежде всего это характерно для пожилых людей, поэтому им необходимо меняться и приспосабливаться к изменениям в организме, то есть следует контролировать питание, не употреблять в пищу сладкое, жирное, ложиться спать позже.

По его мнению, у тех, кто моложе, бывают так называемые реактивные состояния, когда человек виз-за каких-либо эмоциональных переживаний днем плохо спит ночью. В таком случае можно употреблять традиционные успокоительные средства.