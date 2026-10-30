В Реутове на 70% завершили реконструкцию спорткомплекса «Старт»

В Реутове продолжается реконструкция спортивного комплекса «Старт» на улице Новой, строительная готовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас на объекте выполняется устройство футбольного поля и беговых дорожек. В здании идут кровельные (96%) и фасадные (19%) работы, отделка, установка витражей, монтаж инженерных систем, электромонтажные работы», - отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы, их планируют завершить в 2027 году. На территории появится здание площадью 4 тыс. кв. м со спортивными и тренажерными залами, медицинским блоком, конференц-залом и центром реабилитации. Специалисты добавят новые трибуны, футбольное поле с подогревом и системой освещения, чтобы проводить тренировки и матчи в любое время года. На территории разместится «Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.