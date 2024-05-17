Сомнолог Ковальзон назвал страшные последствия недосыпа

Результаты исследования влияния недосыпа на людей доказывают, что его последствия могут быть самыми страшными: от психических заболеваний до преждевременной смерти. По словам сомнолога Владимира Ковальзона, вводить больничные на фоне недосыпа смысла не имеет, однако недосып опасен, когда он имеет регулярную основу. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что нередко такие люди засыпают за рулем, что весьма опасно, поэтому необходимо регулировать свой режим. При этом поощрять и давать невыспавшимся работникам больничный в корне неправильно, поскольку в таком случае у людей будет полное согласие, что они могут не работать, и все будет кувырком.

По мнению медика, также еще одной опасностью является синдром апноэ во сне, который связан с нарушением дыхания. Многие люди, имея избыточный вес, проблемы со сном курят и пьют, принимают лекарственные препараты, что категорически запрещено в этом состоянии.

Он отметил, что сон сугубо индивидуален. Следует обязательно следить за режимом дня и если человек по своей воле вовремя не лег спать, то ни в коем случае нельзя его поощрять.