Сомнолог Ковальзон перечислил методы борьбы с бессонницей весной

В весенний период люди страдают нарушениями сна почти на четверть чаще. По данным медиком, ключевой причиной этого является авитаминоз. Врач-сомнолог Владимир Ковальзон раскрыл причины весенней бессонницы и о способах борьбы с ней. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, не у всех весной проявляется бессонница. В некоторых случаях ранние пробуждения могут быть из-за увеличения светового дня.

Медик добавил, что бессонница характерна для людей невротического склада, у которых весна является причиной изменения состояния.

По его мнению, для избавления от такого состояния стоит занавешивать комнату как следует, соблюдать режим дня и принимать витамины.