Сомнолог Кудинов перечислил способы правильно высыпаться на выходных

По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, хронический недосып в краткосрочной перспективе может привести к снижению памяти, внимания, скорости реакции и работоспособности, а в долгосрочной – к снижению иммунитета и росту рисков заражения инфекциями и вирусами, формированию онкозаболеваний, развитию ожирения и сахарного диабета. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что данная проблема актуальна для множества людей.

По мнению медика, в период сна мозг человека не отдыхает, а выполняет множество функций, не требующих участия сознания. Это контроль над состоянием тела и «настройке» его работы и работы внутренних органов, а также переработка полученной за день информации.

Он отметил, что недосып не позволяет это делать в достаточном времени. Кроме того, у человека снижается иммунитет, то есть возрастает риск заражения вирусами, увеличивается тяжесть течения болезни, риск развития онкологических клеток, ожирения, сахарного диабета, повышения артериального давления.

Врач подчеркнул, что если выбирать между вечером и утром, то лучше важные дела сделать с утра, встав на час раньше.