Сомнолог Кудинов пояснил, чем грозит желание выпить алкоголь на ночь

Алкогольные напитки плотно вошли в жизнь людей уже давно. Хорошим тоном считается пить их вечером, однако часто последний бокал вина или пива выпивается непосредственно перед погружением в сон. По словам сомнолога Павла Кудинова, любители уснуть в состоянии алкогольного опьянения могут из него не вернуться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в состоянии алкогольного опьянения могут возникать остановки дыхания во сне.

По мнению специалиста, эти остановки могут длиться до от 10 секунд до минуты. Этот дефицит кислорода приводит к инфарктам, инсультам и внезапной смерти во сне.

Он подчеркнул, что принимать последнюю дозу алкогольного напитка следует не позже, чем за четыре часа до сна, прежде чем людям, страдающим ожирением и имеющим сердечно-сосудистые заболевания.