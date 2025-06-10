Сомнолог Кудинов пояснил важность сна в определенных позах

Нередко можно услышать, что сон в неправильной позе мешает работе организма и создает риски для здоровья. Так, спать на левом боку не рекомендуется в связи с давлением прочих органов на сердце, на правом — из-за попадания желудочного сока в пищевод, сон на спине приводит к храпу и апноэ, а при сне на животе сдавливается грудная клетка, желудок и мочевой пузырь. Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, стоит ли тогда вообще обращать внимание на положение своего тела во время ночного отдыха и существует ли особая, правильная поза для сна, в которой организму точно ничего не будет мешать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, организм спящего человека сам способен найти самое комфортное для себя положение. В целом оптимальной позы для сна нет. нас есть разные стадии сна. В глубокой стадии — максимальное мышечное расслабление, после выхода в поверхностный сон тонус мышц повышается, и человек может переворачиваться с боку на бок.

Медик пояснил, что избегать определенных поз во сне необходимо только тем, кто имеет к этому конкретные показания. Так, людям, склонным к рефлюксу, то есть забрасыванию содержимого желудка в пищевод, гастроэнтерологи советуют спать на клиновидной подушке, которая приподнимает верхнюю часть туловища под небольшим углом. При этом сомнологи пользоваться такой подушкой не рекомендуют, поскольку с ней человек всегда лежит на спине и не имеет возможности перевернуться на бок, что противопоказано людям с храпом и апноэ.

По его мнению, с целью избегать противопоказанной позы во сне необходимо создать условия, при которых телу станет неудобно принимать данное положение. Аналогичные рекомендации касаются и позы засыпания.

Ранее он пояснил, о чем сигнализируют чуткий сон и частые пробуждения.