Сомнолог Кудинов пояснил, о чем сигнализируют чуткий сон и частые пробуждения

Поверхностный сон и частые пробуждения посреди ночи без явных на то причин нередко связывают с повышенной чуткостью, тем не менее в действительности это указывает на наличие у человека психических расстройств. По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, частые ночные пробуждения без видимой причины являются явным признаком бессонницы, и люди, которые испытывают подобные трудности, также имеют проблемы и с засыпанием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что ключевыми причинами бессонницы являются нарушенный режим сна, когда человек просыпается и засыпает в разное время, тревожное расстройство и депрессия.

По мнению медика, «чуткий» сон — это сон тревожный, то есть что-то не дает человеку провалиться в глубокий сон. Бессонница и ночные пробуждения устраняются в зависимости от причины возникновения.

Он уточнил, что ночные пробуждения вызваны позывами по нужде тоже сигнализируют о нарушениях в работе организма. Так, здоровый человек в туалет по ночам не встает, поскольку почки работают таким образом, что организм просыпается с наполненным мочевым пузырем только утром.

Ранее он пояснил, почему ночной метеоризм — нормальное явление.