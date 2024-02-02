Сомнолог Кудинов советует пить для хорошего сна травяные настои вместо алкогольных напитков

Проблемы со сном испытывают многие. В отчаянии отдельные люди прибегают к помощи алкоголя, забывая, что это порочный путь, ведущий не просто к похмелью на следующий день, но и значительно ухудшающий качество сна. Сомнолог Павел Кудинов перечислил ряд способов, помогающих справиться с бессонницей без вреда для здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, специалисты, как правило, назначают лекарственные препараты от бессонницы только в крайних случаях.

Медик добавил, что наиболее популярной причиной является нарушение гигиены сна, а также ими могут быть тревожное расстройство и депрессия.

По его мнению, вместо лекарственных препаратов следует принимать травяные экстракты вроде настоек валерьянки, пустырника, боярышника, пиона, для эпизодического употребления подойдут препараты мелатонина.