Сомнолог назвала идеальную продолжительность дневного сна

Короткий дневной сон способен повысить работоспособность и концентрацию, однако его продолжительность не должна превышать 15–20 минут. Об этом РИА Новости сообщила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанский государственный медицинский университет Карема Магомедова.

По словам специалиста, оптимальный формат — так называемый «короткий сон», который не захватывает полный цикл. Если отдых длится около 15–20 минут, человек просыпается без ощущения разбитости, а организм получает необходимую перезагрузку. Такой перерыв помогает улучшить внимание, скорость реакции и общую продуктивность.

Эксперт подчеркнула, что наиболее эффективен дневной сон в первой половине дня. Более продолжительный отдых или сон ближе к вечеру может нарушить ночной режим и вызвать трудности с засыпанием.

Таким образом, кратковременный отдых днем может быть полезен, если соблюдать умеренность и правильно выбирать время.

