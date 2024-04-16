Сомнолог Полуэктов перечислил способы справиться с сонным параличом
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Сонным параличом называют явление, столкнувшись с которым, люди еще долго пребывают в ужасе. Врач-сомнолог Михаил Полуэктов пояснил, что из себя представляет сонный паралич и как избежать данного неприятного состояния. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, сонный паралич не является заболеванием, это сбой естественного физиологического механизма, то есть продолжение подавления мышечного тонуса.
Медик добавил, что провоцирующими факторы сонного паралича являются нарушение режима сна и положение тела на спине. Поэтому для избежания этого состояния следует не спать на спине и вовремя ложиться спать.
По его мнению, жуткие образы во сне появляются по причине естественный механизм перехода в бодрствование немного притормаживает, таким образом, человек вроде и понимает, что он уже проснулся, но в то же время у него продолжается подавление мышечного тонуса, характерное для сна со сновидениями.