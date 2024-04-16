Сомнолог Полуэктов перечислил способы справиться с сонным параличом

Сонным параличом называют явление, столкнувшись с которым, люди еще долго пребывают в ужасе. Врач-сомнолог Михаил Полуэктов пояснил, что из себя представляет сонный паралич и как избежать данного неприятного состояния. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, сонный паралич не является заболеванием, это сбой естественного физиологического механизма, то есть продолжение подавления мышечного тонуса.

Медик добавил, что провоцирующими факторы сонного паралича являются нарушение режима сна и положение тела на спине. Поэтому для избежания этого состояния следует не спать на спине и вовремя ложиться спать.

По его мнению, жуткие образы во сне появляются по причине естественный механизм перехода в бодрствование немного притормаживает, таким образом, человек вроде и понимает, что он уже проснулся, но в то же время у него продолжается подавление мышечного тонуса, характерное для сна со сновидениями.