Сомнолог Полуэктов пояснил связь снохождения и использования смартфонов перед сном

Снохождение считается явлением загадочным и пугающим. Человек, пребывающий во сне, вдруг встает и начинает ходить, при этом не осознавая своих действий. Врач-сомнолог Михаил Полуэктов пояснил природу данного явления и может ли оно быть связано с использованием смартфонов. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, никаких итогов исследований того, что использование смартфона как-то может быть связано со снохождением, не существует. В целом на это могут оказывать влияние любые нагрузки, снижающие сопротивляемость нервной системы.

Медик добавил, что вероятность возникновения приступов снохождения может возрасти, если человек в вечернее время увлеченно с кем-то переписывается или переругивается в соцсетях, то есть это как раз распаляет свою нервную систему.

По его мнению, при использовании смартфона что-то определенным образом вызывает у человека эмоциональный отклик, нарастает активность нервной системы, возбуждаются нервные клетки, а следует, напротив, уменьшить их возбудимость, чтобы перейти в более спокойное состояние и спать.