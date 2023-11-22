Сомнолог Царева перечислила причины головной боли после сна

По словам врача-сомнолога Елены Царевой, головная боль может появиться в любое время суток, но если она беспокоит человека исключительно по утрам, то самой вероятной причиной недомогания является нарушение режима сна. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что боль в голове может возникать, если организм находится в хронической адаптации к смене часовых настроек. Кроме того, причиной может быть наличие духоты в помещении.

По мнению медика, в других случаях необходимо обратиться к врачу, поскольку это может быть повышение артериального давления или остановки дыхания во сне.