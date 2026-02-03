«Сон как эликсир». Ученые подтвердили пользу 20-минутного дневного отдыха для сердца

Всего 20 минут дневного сна несколько раз в неделю способны существенно, примерно на треть, снизить риск развития болезней сердца и сосудов, что напрямую влияет на увеличение продолжительности жизни. К такому выводу, как сообщает Daily Mirror, пришел исследователь Дэн Бюттнер, научный сотрудник National Geographic, специализирующийся на изучении привычек долгожителей.

В своем видео в TikTok Бюттнер привел данные медицинских изысканий, подтверждающих: регулярный короткий отдых днем помогает значительно снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. По мнению специалистов, положительный эффект достигается за счет снижения уровня гормонов стресса и эффективного восстановления ресурсов центральной нервной системы.

Ученый обратил внимание, что практика послеобеденного сна (сиесты) особенно популярна в Греции, которая входит в число стран с высокой концентрацией столетних жителей. Как подчеркнул Бюттнер, зачастую ключ к долголетию кроется именно в таких доступных и приятных ритуалах.

«Лучшие способы продлить жизнь — это те, которые одновременно улучшают ее качество и приносят удовольствие. Послеобеденный сон — как раз из их числа», — резюмировал эксперт.

