В Московской области стартовал марафон «Наследники Победы»

С 27 апреля по 9 мая в образовательных учреждениях Московской области — школах, колледжах и вузах — пройдет масштабный патриотический марафон «Наследники Победы». Мероприятие приурочено к 81‐й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Программа марафона насыщена разнообразными памятными событиями, которые объединят школьников, студентов и преподавателей. Участники смогут проявить свою гражданскую позицию и почтить память героев в рамках целого ряда тематических акций: «Портреты Победы», «Я помню», «Герои нашей школы», «Окна Победы», «Кино Победы».

Особую торжественность придаст марафону акция «Вахта Победы», которая пройдет с 4 по 9 мая. В ее рамках учащиеся будут нести почетный караул у памятников и мемориалов, закрепленных за образовательными организациями. Это станет символом преемственности поколений и выражением глубокой благодарности героям. Кроме того, участники марафона смогут присоединиться к творческим инициативам «Стихи Победы», «Голос Победы» и «Вальс Победы».

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в семейную историю, предусмотрена онлайн‐акция «Правнуки Победы». Участники исследуют судьбы своих родственников в годы Великой Отечественной войны или изучают биографии исторических личностей, проявивших мужество и стойкость.

Кульминацией марафона станет 9 мая — День Победы. В этот день школьники, студенты и их семьи примут участие в акции «Бессмертный полк», пройдут с портретами своих героев, а также примут участие в традиционных поздравлениях ветеранов, тружеников тыла и участников СВО.

