Подмосковные пункты проведения ЕГЭ приняли участие в тренировке

25 апреля в Московской области состоялось тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ. Участники отработали процедуры проведения экзаменов по русскому языку, информатике (КЕГЭ) и английскому языку (устная часть). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Главная цель тренировки — отладить ключевые технологические процессы: безопасную передачу экзаменационных материалов через интернет, печать бланков и заданий непосредственно в аудиториях, последующее сканирование работ. Кроме того, специалисты отработали алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в период основной экзаменационной кампании.

Особенность этой тренировки заключалась в том, что в ней не принимали участие обучающиеся 11‐х классов. Вместо этого специалисты использовали все оборудование, которое будет задействовано в основной период экзаменов.

В мероприятии приняли участие все категории работников пунктов проведения экзаменов: руководители пунктов, члены государственной экзаменационной комиссии Московской области, технические специалисты и организаторы.

Тренировка прошла в штатном режиме — все 255 пунктов проведения экзаменов в регионе успешно отработали установленный алгоритм. Специалисты подтвердили готовность инфраструктуры и персонала к проведению ЕГЭ на высоком уровне.

