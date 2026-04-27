Подмосковные пункты проведения ЕГЭ приняли участие в тренировке

Подмосковные пункты проведения ЕГЭ успешно прошли региональную тренировку
Фото: [Министерство образования Московской области]
25 апреля в Московской области состоялось тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ. Участники отработали процедуры проведения экзаменов по русскому языку, информатике (КЕГЭ) и английскому языку (устная часть). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Главная цель тренировки — отладить ключевые технологические процессы: безопасную передачу экзаменационных материалов через интернет, печать бланков и заданий непосредственно в аудиториях, последующее сканирование работ. Кроме того, специалисты отработали алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в период основной экзаменационной кампании.
Особенность этой тренировки заключалась в том, что в ней не принимали участие обучающиеся 11‐х классов. Вместо этого специалисты использовали все оборудование, которое будет задействовано в основной период экзаменов.
В мероприятии приняли участие все категории работников пунктов проведения экзаменов: руководители пунктов, члены государственной экзаменационной комиссии Московской области, технические специалисты и организаторы.
Тренировка прошла в штатном режиме — все 255 пунктов проведения экзаменов в регионе успешно отработали установленный алгоритм. Специалисты подтвердили готовность инфраструктуры и персонала к проведению ЕГЭ на высоком уровне.
