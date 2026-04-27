Снегопад пришел неожиданно: как Городской округ Пушкинский справляется с последствиями

На Подмосковье 27 апреля обрушился сильный снегопад — стихия затронула в том числе Городской округ Пушкинский. Как сообщают местные власти, коммунальные службы оперативно включились в работу: к ликвидации последствий непогоды привлекли около 500 сотрудников и свыше 80 единиц спецтехники.

В числе первоочередных задач расчистка автобусных остановок, тротуаров, лестниц и общественных пространств. Управляющие компании в это время очищают входные группы многоквартирных домов и прилегающие территории. Для устранения последствий падения деревьев задействовали порядка 30 автовышек.

Глава округа Максим Красноцветов призвал автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Он также порекомендовал по возможности отказаться от личного транспорта в пользу общественного. В завершение Красноцветов напомнил жителям, что при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефону 112.