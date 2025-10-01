Сон на левом боку: простая привычка, которая защитит от варикоза и тромбоза во время беременности

Врач — сосудистый хирург Рема Малик — в интервью Daily Mail рассказала , почему представительницам женского пола, особенно тем, кто планирует пополнение в семействе, стоит отдавать предпочтение сну на левом боку.

По мнению доктора, сон на левом боку ночью благотворно влияет на кровообращение, сводя к минимуму вероятность проблем с венами и формирования тромбов. Она подчеркнула, что такое положение тела способствует значительному улучшению кровотока, что особенно важно во время беременности.

Малик объяснила, что в период вынашивания ребенка объем крови в организме будущей матери увеличивается почти в полтора раза, что создает колоссальную нагрузку на венозные клапаны нижних конечностей. Это может привести к варикозному расширению вен, ощущению тяжести в ногах, отекам и даже тромбозу глубоких вен.

Хирург посоветовала женщинам приучать себя спать на левом боку еще до наступления беременности. Она пояснила, что нижняя полая вена находится справа, поэтому сон на левом боку уменьшает давление на нее со стороны матки, особенно во втором и третьем триместрах.

Кроме того, Малик отметила, что сон в такой позе помогает эффективно снизить внутримышечное давление, что положительно сказывается на нормализации кровообращения и снижает нагрузку на венозную систему.

