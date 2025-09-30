Почти тысяче женщин оказали помощь в кабинетах грудного вскармливания в Балашихе

За два месяца работы за помощью к специалистам обратились 950 женщин, 563 из них получили консультации в формате телемедицинской связи.



Это первые в России кабинеты, где мамы могут получить консультацию по грудному вскармливанию в детских поликлиниках или дистанционно через телемедицину. Для реализации проекта обучены 360 врачей и медицинских сестер.



Каждая женщина может получить консультацию по правильному прикладыванию ребенка к груди, наладить процесс кормления и решить возникающие трудности под руководством опытных специалистов.

«Налаживание грудного вскармливания – важный и зачастую непростой этап в жизни женщины. Теперь у жительниц Балашихи есть возможность получить своевременную помощь и поддержку специалистов прямо рядом с домом, а при необходимости – и дистанционно», – сказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Открытие кабинетов стало частью программы по развитию системы поддержки грудного вскармливания и повышению доступности медицинской помощи для семей с детьми.