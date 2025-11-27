«Сон против старения». У любителей вздремнуть днем мозг может быть моложе на 2,5–6,5 года: в чем причина такой связи?

Согласно масштабному исследованию, опубликованному в журнале «Sleep Health» , регулярный послеобеденный сон может быть маркером более здорового и «молодого» мозга.

Проанализировав генетические данные и результаты МРТ-сканирования почти 380 000 участников британского биобанка, специалисты применили метод менделевской рандомизации. Они сопоставили 92 генетических варианта, определяющих склонность к дневному отдыху, с показателями структуры мозга и когнитивных функций.

Наиболее впечатляющий результат был получен при изучении снимков 35 000 человек. У носителей «гена дневного сна» объем мозга в среднем был больше на 15,8 см³. По словам авторов работы, такая разница эквивалентна замедлению возрастного сокращения мозга на 2,5–6,5 лет. Это позволяет предположить, что привычка немного поспать днем потенциально связана с лучшей сохранностью мозговой ткани в зрелом возрасте.

При этом исследование не обнаружило корреляции между генетической предрасположенностью к дремоте и когнитивными показателями, такими как объем гиппокампа, скорость реакции или зрительная память. Ученые делают акцент на том, что выявлена лишь устойчивая ассоциация, а не причинно-следственная связь. Для понимания биологических механизмов, лежащих в основе этого феномена, необходимы дальнейшие изыскания.

