«Состояние боевой готовности»: названы главные опасности хронического стресса

Регулярный стресс держит организм в состоянии «боевой готовности», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. В ведомстве предупредили, что это очень опасно, поскольку в стрессорном ответе участвуют практически все органы и системы человека.

Как пояснила заведующая неврологическим отделением стационара № 1 Пушкинской больницы Елена Чуракова, при хроническом стрессе в организме перераспределяется кровоток.

«Усиливается кровоснабжение мышц и мозга, но ослабевает кровоснабжение кишечника, почек и кожи. Из внутренних запасов мобилизуется глюкоза и жирные кислоты, снижается иммунитет, замедляются процессы восстановления», — указала она.

Всего существует три стадии развития стрессовых симптомов:

первая - раздражительность, гнев, проблемы с концентрацией внимания, потеря интереса к жизни и постоянная усталость, с которой не справляются ни сон, ни отдых;

вторая - соматические расстройства, в том числе повышенная потливость, диарея и запор;

третья - из-за истощения адаптационных резервов развивается состояние повышенной тревожности и депрессии, появляются заболевания внутренних органов.

По словам невролога, чтобы избавиться от стресса, необходимо убрать раздражающие факторы, а также не позволять внешним обстоятельствам управлять эмоциями.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, почему нельзя снимать стресс с помощью алкоголя.