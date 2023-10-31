Жителям Подмосковья рассказали, почему нельзя снимать стресс с помощью алкоголя

Алкоголь не является средством, которое может поднять настроение или снять стресс. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

По его словам, изначально алкоголь и правда может приподнять настроение на некоторое время, потому что под его воздействием мозг человека вырабатывает «гормоны радости и счастья». Однако после этого настроение резко упадет.

«То же самое происходит и с тревогой, которая сопутствует стрессу. Когда алкоголь перестает действовать, она усиливается. В результате получается замкнутый круг: человек начинает повышать настроение и снимать стресс, выпивая алкоголь все чаще и больше», — пояснил Холдин.

Врач отметил, что при психологическом дискомфорте лучше отдавать предпочтение проверенным средствам, которые действительно помогут. Это могут быть общение с близкими, спорт, прогулки на свежем воздухе, игры с домашними животными, которые способствуют выработке «гормонов радости и счастья» естественным путем. В период тревожности также не стоит пить возбуждающие напитки, в том числе, кофе и чай, заключил нарколог.

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