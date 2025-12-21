«Состояние стабильное». В Химках прооперировали пострадавшего при взрыве 15-летнего подростка

Медики провели срочную хирургическую операцию 15-летнему подростку, пострадавшему в результате взрыва в микрорайоне Сходня города Химки. Об успешном завершении врачебного вмешательства сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на своей странице в телеграм-канале.

В своем обращении детский омбудсмен отметила: «Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное». Эти слова свидетельствуют о том, что критический этап помощи позади, и сейчас за жизнь юноши борются в условиях палаты интенсивной терапии.

ЧП, унесшее жизнь одного подростка, случилось в Банном переулке. Взрывное устройство сработало, когда находившиеся рядом несовершеннолетние исследовали находку. По предварительной информации следствия, причиной трагедии стал регенеративный патрон РП-4, обнаруженный ребятами в близлежащей лесополосе. Из любопытства они поместили опасный предмет в рюкзак 13-летнего мальчика, который погиб на месте. Также серьезные травмы получила 51-летняя женщина.

Ранее сообщалось о том, что погибший от взрыва в Химках подросток состоял в группе диггеров.