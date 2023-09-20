Современное медицинское оборудование продолжают устанавливать в поликлиниках подмосковной Лобни

В этом году планируется завершить ремонт кабинета маммографии с заменой оборудования и установить новый рентген-аппарат в Лобненской городской поликлинике №1. Все это запланировано в рамках масштабной программы, инициированной губернатором Андреем Воробьевым.

«Одна из ключевых наших задач — обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям Подмосковья. Ведем серьезную работу, оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием… Полностью заменить аналоговое оборудование на современное цифровое мы планируем к 2025 году», - отметил ранее губернатор.

Известно, что в следующем году в Лобне запланировано начать работы по организации кабинета МРТ. А также в следующем году откроет свои двери новый корпус поликлиники №1, рассчитанный на шестьсот посещений в день. Это даст возможность усовершенствовать многие направления работы медицинского учреждения.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко подчеркнул, что в муниципалитете продолжают работать над увеличением пропускной способности и сокращением времени на обследование. Ведь именно это в дальнейшем поможет улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей города.