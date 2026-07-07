«Совы» живут меньше «жаворонков»? Сомнолог Бузунов развеял миф о вреде позднего засыпания

Многие уверены: ложиться после полуночи — значит медленно убивать свой организм. Гарвардские ученые недавно заявили, что у «сов» риск сердечных заболеваний выше на 16%. Но сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что проблема не в хронотипе, а в образе жизни и стабильности режима.

Профессор Бузунов уверен: сами по себе «совы» ничем не рискуют, если соблюдают два главных правила.

«Если режим стабилен и человек спит достаточное время, то тогда и вреда нет. Если даже человек регулярно ложится в 2 часа носи и спит свои 7-8 часов — это вполне допустимый режим», — пояснил он.

Проблемы начинаются не из-за позднего отхода ко сну, а из-за недосыпа и хаотичного графика. По словам эксперта, два фактора делают жизнь «сов» опаснее для здоровья.

«Во-первых, это глобальный недосып у сов. Они поздно ложатся, а вставать надо рано. Во-вторых, это отсыпание в выходные дни, что вызывает выраженный социальный джетлаг. И то, и другое доказательно ухудшает качество и прогноз жизни, увеличивает количество осложнений», — предупредил сомнолог.

Кроме того, исследователи связывают вечерний хронотип с другими вредными привычками.

«В работах говорится, что совы просто имеют другие вредные привычки: переедают вечером, больше курят, больше употребляют алкоголь. Это не поздний отход ко сну убивает, а сопутствующие факторы», — объяснил Бузунов.

Сомнолог привел в пример логическую ошибку, которая часто встречается в подобных исследованиях.

«Это как сказать: все, кто ел соленые огурцы, в конце концов умерли. Но умерли-то они не от огурцов. Так и здесь: сам ночной режим влечет за собой много других последствий, которые в свою очередь ухудшают сон», — отметил эксперт.

При этом Бузунов добавил, что при соблюдении правил «сова» ничем не отличается от «жаворонка».

«Есть исследования, которые говорят: если сова соблюдает стабильный режим и должное количество сна, то это практически не влияет ни на какие другие параметры», — резюмировал врач.

Попытка охладиться ледяным душем перед сном в жару только ухудшает засыпание — сначала сосуды сужаются, а затем резко расширяются, и перегрев становится сильнее. Врачи также предостерегли от направления холодного воздуха кондиционера прямо на кровать: это пересушивает слизистые и вызывает мышечное напряжение.