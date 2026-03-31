Создан восстанавливающий память препарат при болезни Альцгеймера

Ученые разработали препарат FLAV-27, который восстанавливает память и когнитивные функции у мышей с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на журнал Molecular Therapy (MT).

Новое средство действует на эпигенетические механизмы, перепрограммируя работу генов в нейронах. В отличие от традиционных лекарств, которые направлены на удаление бета-амилоидных бляшек, FLAV-27 влияет на конкретный фермент. Это позволяет изменять молекулярные метки на ДНК и тормозить развитие болезни.

Ранее существовавшие препараты, такие как леканемаб и донанемаб, только замедляли прогрессирование заболевания, но не возвращали утраченные функции. В экспериментах на мышах и нематодах FLAV-27 показал многообещающие результаты: улучшил память, поведение и работу мозга, а также восстановил функцию митохондрий.

На людях препарат пока не испытывали. Но успехи на животных моделях открывают новые подходы к лечению болезни Альцгеймера — не только для облегчения симптомов, но и для устранения молекулярных причин заболевания.