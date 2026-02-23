«Спасаем тестостерон тарелкой». Врач из Красногорска назвала продукты, необходимые для мужской силы

Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен в интервью РИА Новости рассказала, какие продукты необходимы мужчинам для поддержания репродуктивной функции и гормонального фона. По словам специалиста, основой рациона должны стать источники полноценного белка: нежирные сорта мяса, рыба, яйца и бобовые культуры. Именно эти продукты помогают удерживать тестостерон в норме.

«Для поддержания гормонального баланса и нормального уровня тестостерона важно регулярно включать продукты, богатые полноценным белком: рыбу, нежирное мясо, яйца, бобовые. Омега-3 жирные кислоты из морской рыбы и льняного масла улучшают состояние сосудов, снижают воспаление и положительно влияют на потенцию», — пояснила Сластен.

Кроме того, для мужского здоровья критически важны микроэлементы. Как отметила гастроэнтеролог, цинк и селен, которые в избытке содержатся в морепродуктах, орехах и тыквенных семечках, играют ключевую роль в созревании здоровых сперматозоидов и служат эффективной профилактикой простатита. Не стоит забывать и о растительной пище: овощи и зелень насыщены антиоксидантами, которые замедляют процессы старения на клеточном уровне.

